Valeurs XXI : Rencontre avec Pierre Gattaz !

Pour ce quatrième numéro de « Valeurs », c’est une émission spéciale que vous proposent Demain TV et FDM TV. Nous avons l’honneur de recevoir Pierre Gattaz, président du Medef, au siège de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le VIIe arrondissement de Paris. Sur le plateau de « Valeurs », le patron des patrons revient sur l’organisation du Medef, la diversité dans l’économie française et le futur économique de la France.

Le Medef, qu’est-ce que c’est ?

Le Medef, Mouvement des Entreprises de France, est un organisme qui représente les entreprises et les entrepreneurs. Pierre Gattaz préside le mouvement depuis 2013, il a succédé à Laurence Parisot. Il est également président du Directoire de Radiall, Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier dans l’Ordre National du Mérite.

Le Medef a donc pour objectif de représenter les entreprises et les entrepreneurs. Une entreprise regroupe, selon Pierre Gattaz, une communauté d’individus qui fabrique le futur et équipe le monde. Ce sont les deux défis que doit relever une entreprise si elle se veut innovante et développée.

La diversité dans l’économie française !

Pour le patron des patrons, la diversité est « une grande force de la France ». Elle permet d’obtenir un mélange des cultures et donc d’innovation car c’est un « cerveau collectif » en perpétuel renouvellement.

Voilà d’ailleurs pourquoi le Medef à organisé le premier Forum de la Jeunesse et de l’Entrepreneuriat Afrique-France pour mener une réflexion sur la présence économique de la France en Afrique. Ce forum a été l’occasion de réunir décideurs publics, privés, jeunes, entrepreneurs, entreprises, patronat, etc…

2017, une année charnière pour le futur économique ?

Pour l’instant, Pierre Gattaz n’apporte de soutien à aucun candidat à la présidentielle même si l’économie est un enjeu essentiel pour la campagne. Il souhaite que les candidats, peu importe leur bord politique, aient une « vision enthousiasmante et nouvelle » de l’économie de demain. Pour cela, il suggère que les candidats proposent 3 objectifs de réforme économique …

Découvrez sur Demain TV l’émission « Valeurs », avec Pierre Gattaz.