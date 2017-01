Tout doit disparaÃ®tre !

Tout doit disparaître !

Comment liquider vos stocks ? Et vous débarrasser des rossignols ? Tout se joue pendant les soldes. Chaque année, pendant 12 semaines, les invendus se retrouvent en première ligne, bradés, démarqués, jetés en vrac dans les bacs. Aucune marque, aucun commerçant, quel que soit son secteur d’activité, ne peut s’en passer. C’est le moyen le plus classique, mais aussi le plus sûr, de vous débarrasser du surstock qui pèse lourdement sur les comptes de votre entreprise et envahit les réserves.

Paroles d’expert vous propose quelques conseils pour réussir vos soldes.