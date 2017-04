L’un des freins à l’entrepreneuriat est la peur. Un moyen de surmonter cette peur est de partager le témoignage et l’expérience de ceux et celles qui ont franchi le cap et se sont lancés à l’image des deux invitées de cette émission : Pauline Cousseau, cofondatrice de Polette et Audrey Richard Laurent à l’origine d’Awakeful. Surmonter la peur d’entreprendre est le thème de cette émission Label Entreprise.

Label Entreprise est une émission hebdomadaire présentée par Jérôme Caltran, dont les buts sont de diffuser l’esprit d’entreprendre, donner la parole aux entrepreneurs et apporter des informations très pratiques pour créer et développer son activité.