Le statut étudiant entrepreneur.

Le statut national d’étudiant entrepreneur permet aux étudiant(e)s et aux jeunes diplômé(e)s d’élaborer un projet entrepreneurial dans un PEPITE (Pôle Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat). Le diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » (D2E) accompagne le statut d’étudiant-entrepreneur : il permet de mener à bien son projet avec un maximum de sécurité et de visibilité.

Il existe actuellement 29 Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat ou PEPITE, sur le territoire français.

Les bénéfices du statut d’étudiant entrepreneur.

Le statut d’étudiant entrepreneur permet d’avoir accès à des prestations délivrées dans le cadre du PEPITE :

un accompagnement par un enseignant et un référent externe du réseau PEPITE (entrepreneur, réseaux d’accompagnement et de financement)

un accès à l’espace de coworking du PEPITE ou d’un partenaire pour favoriser la mise en réseau des étudiants-entrepreneurs dans leur diversité et des partenaires praticiens du PEPITE

la possibilité de signer un Contrat d’Appui d’Entreprise (CAPE) avec une structure type couveuse ou coopérative d’activité et d’emploi (C.A.E.) ou un autre partenaire du PEPITE

Le témoignage d’un étudiant entrepreneur.

Wilfrid Deconti, étudiant entrepreneur et créateur de besight explique dans Label Entreprise l’intérêt de ce statut. Philippine Vidal, Chef de projet entrepreneuriat étudiant à Paris Sciences Lettres apporte des infos concrètes à celles et ceux qui veulent devenir étudiant entrepreneur.

Label Entreprise est une émission hebdomadaire présentée par Jérôme Caltran, dont les buts sont de diffuser l’esprit d’entreprendre, donner la parole aux entrepreneurs et apporter des informations très pratiques pour créer et développer son activité.