SOS Campagne: Boulangerie pâtisserie

Haut-Bocage est une commune nouvelle de 896 habitants située au nord-ouest du département de l’Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 9 km de l’A71 (Bizeneuille), à 5,7 km de Maillet (chef-lieu), à proximité de la Forêt de Tronçais, à 12 km de Cosne d’Allier (2 098 habitants), à 22 km Montluçon (37 289 habitants) et à 3 heures de Paris.

SOS Campagne : la commune recherche un gérant pour exploiter son activité de boulangerie pâtisserie, dépôts de pain et tournées.

La commune est propriétaire du fonds de commerce et du local, fermé depuis fin 2016.

Le matériel est complet et mis à disposition par la commune.

Magasin et fournil. Grand parking.

Il y a un appartement de type T4 annexé au commerce. Dépendances, greniers, réserves.

C’est une affaire à re-développer et rémunératrice pour une seule personne.

Montant du loyer : environ 300 € HT/mois (activité + logement).

Investissement minimum à prévoir pour la trésorerie, le besoin en fonds de roulement…