SOS Campagne: Bar Restaurant Multiservices

Dans le département de l’Indre, à 4 km de Châteauroux et 65 km d’Issoudun, en plein coeur du Parc Naturel Régional de la Brenne, région d’étangs internationalement reconnue pour la richesse de sa faune et de sa flore, Paulnay, charmant village typique, ne manquera pas de vous séduire.

A proximité du château d’Azay-le-Ferron, classé Monument Historique et Jardin Remarquable et de la Réserve Zoologique de la Haute-Touche, où plus de 1300 animaux en semi-liberté se partagent 150 hectares de forêt, Paulnay est une étape incontournable pour les amateurs de nature et d’Histoire.

La Communauté de Communes Cœur de Brenne va prochainement transformer, en veillant à son âme, l’ancienne forge du village en un lieu chargé d’authenticité.

SOS Campagne : Idéalement situé sur un axe routier passager, ce local sera refait à neuf et équipé en vue de l’exploitation d’un bar restaurant multiservices, en location-gérance, à fort potentiel de développement commercial.

Possibilité de logement (T4 + jardin) attenant.

Vous souhaitez, depuis toujours, vous installer à la campagne ?

Vous rêvez de donner un autre sens à votre vie ?

Vous brûlez de partager votre goût pour l’accueil et la gastronomie ?

N’hésitez plus et adressez votre dossier de candidature motivé avec un prévisionnel d’activité.

Date limite de réception : 15/03/2017.