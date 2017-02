SOS Campagne: Bar restaurant pizzeria traiteur

SOS Campagne : Au cœur de la commune, sur la rue principale, il y a un bar restaurant pizzeria service traiteur à reprendre.

Saint-Palais est une petite commune de 181 habitants située à l’ouest du département de l’Allier, à la frontière entre les 3 départements (Allier, Creuse et Cher) et de 3 régions (Auvergne-Rhône Alpes, Centre Val-de-Loire et Nouvelle Aquitaine).

Saint-Palais est située à 19 km d’Huriel (2 669 habitants), pôle de services centre d’un bassin de vie, à 26 km au Nord-Ouest de Montluçon (37 839 habitants).

L’établissement est fermé depuis décembre 2016.

La salle de bar fait 52 m², il y a une salle de restauration de 38 m² et les réserves.

Capacité de 40 couverts + 20 en terrasse couverte.

La cuisine est aux normes.

Il y a un logement annexé à l’étage d’environ 100 m² avec 4 chambres, salon, salle de bain et WC séparé.

Le bâtiment et la licence IV appartiennent à la commune.

C’est une affaire à développer.

Prix de vente du fonds : 12 000 € à débattre.

Montant du loyer (activité + logement) : 315 € TTC/mois.

Bail commercial 3.6.9