SOS Campagne: Bar restaurant

Montaiguët-en-Forez, une commune de 319 habitants, est membre de la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, située à limite des départements de l’Allier, la Loire et de la Saône-et-Loire, à 14 km de Lapalisse (N7 – labels « Plus Beaux Détours de France » et « Village-Etape »), à 11 km du Donjon et à 40 km de Roanne (42).

SOS Campagne : la Communauté de Communes recherche un professionnel de la restauration pour exploiter une activité de bar restaurant.

L’établissement est situé en centre bourg, au cœur du village.

Jusqu’en 2007, c’était un hôtel-restaurant. Des travaux de réhabilitation sont en cours.

Le bâtiment héberge également une épicerie en activité.

On trouve une salle de bar (40 m²), une salle de restaurant (40 m²), des cuisines avec plonge et légumerie (32 m²), une réserve (20 m²) et des sanitaires.

Il y a une terrasse à l’avant (45 m²) et une cour à l’arrière (70 m²).

Un appartement de type F4 est annexé à l’étage.

Ouverture envisagée au printemps 2017.

Montant du loyer : 700 € TTC/mois (logement compris), progressif sur 3 ans pour l’activité.

Caution de 5 000 € (payable en plusieurs fois)

Investissement minimum à prévoir pour la trésorerie, le besoin en fonds de roulement, l’achat de matériels…