SOS Campagne: bar restaurant

À vol d’oiseau, Saint-Just-d’Avray, 800 habitants, se situe à 12 km de Tarare, à 25 km de Villefranche-sur-Saône, à 50 km de Lyon, à 15 minutes du Lac des Sapins et au coeur du Beaujolais Vert. Sont présents sur la commune : salon de coiffure, tabac-presse, écoles et médecin.

L’Auberge des Sapins est à reprendre pour cause de maladie.

SOS Campagne : La Mairie de Saint Just d’Avray recherche des repreneurs pour le bar restaurant installé sur la commune.

L’Auberge se compose d’une salle de restaurant pouvant accueillir 55 couverts, d’une partie bar pouvant accueillir 30 personnes et d’une terrasse extérieure de 12 places. Parking en face.

L’Auberge est ouverte le midi en semaine, avec une clientèle d’habitués ; et le week-end avec une clientèle locale ainsi que des touristes venus faire des randonnées.

L’Auberge propose aussi des snacks, notamment pour les jeunes du village.

Les associations locales y viennent régulièrement.

A l’étage, on trouve un appartement qui peut accueillir au moins 5 personnes (à rafraichir – travaux qui peuvent être effectués par la Mairie). Le bâtiment comprend également 1 garage et 2 caves.

En plus des activités de bar-restauration sur place, il est possible de développer plusieurs activités : la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées et la cantine scolaire, avec l’acquisition d’un camion frigorifique (40 enfants mangent à la cantine)

La commune met à disposition la Licence IV.

Prix de vente du fonds de commerce : 27 000 €

Les murs appartiennent à la Mairie de Saint Just d’Avray

Loyer : 450 € HT par mois.

