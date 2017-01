SOS Campagne: Bar restaurant

Aurouer est une commune de 416 habitants située au nord du département de l’Allier, région Auvergne Rhône-Alpes. à 14 km au Nord-Ouest de Moulins (20 471 hab) la plus grande ville à proximité, au carrefour de deux départements ; la Nièvre et l’Allier, à proximité de la Nationale 7 qui permet de rejoindre Paris en 2h30.

Le bar restaurant de la commune a récemment fermé ses portes (septembre 2016).

C’est un bel établissement situé à l’entrée du bourg de la commune, sur l’axe principal, face à la salle polyvalente appartenant à la mairie.

L’affaire proposait également le dépôt de pain et de journaux.

La commune recherche donc un professionnel de la restauration pour redynamiser son commerce.

Bar et sa salle, 2 salles de restaurant, cuisines aux normes, réserves, WC dont un est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Matériel appartenant à la commune.

Activité à relancer et convient pour un couple de professionnels de la restauration qui saura attirer une clientèle ouvrière le midi, associative et locale avec des menus plus élaborés, les soirs et week-ends.

Prévoir un investissement minimum à étudier pour le besoin en fonds de roulement, la trésorerie et l’achat de petits matériels, vaisselle…

Montant du loyer : 648 € TTC/mois.