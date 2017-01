SOS Campagne: Bar restaurant

Audes est une commune de 444 habitants, située à l’ouest du département de l’Allier, en région Auvergne Rhône-Alpes, sur la rive gauche du Cher, commune traversée par le canal du Berry, à 4 km au sud-est de Chazemais, à 19 km au nord de Montluçon (Sous-préfecture de 38 613 hab.), à 12 km de Vallon-en-Sully (A71) et à 3h de Paris.

Situé au cœur de la commune, dans la rue principale, à proximité de la place, de l’épicerie et de l’agence postale, un bar restaurant a fermé ses portes en novembre 2016.

Propriétaire des murs et de la licence IV, la commune recherche un professionnel de la restauration pour redynamiser son établissement.

Grande salle de restauration avec bar et cheminée à feu de bois, cuisine avec un espace plonge, lave-mains et hotte professionnelle, sanitaires.

Vide de tout matériel.

Dépendances et jardin clos. Logement annexé : séjour avec cuisine ouverte, cellier, salle d’eau, WC et 2 chambres.

Rafraichissements et mise aux normes par la commune.

Ouverture envisageable au printemps 2017.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, l’achat de matériel de cuisine, la vaisselle, le nappage, le mobilier…

Montant du loyer : à voir avec la commune.