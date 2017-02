Sortie: Cergy, Soit! le festival Ã  ne pas manquer!

Sortie: Cergy, Soit! le festival à ne pas manquer!

Le mois de septembre ne rime pas qu’avec rentrée scolaire, mais aussi avec rentrée culturelle ! La preuve avec le festival Cergy, Soit! qui aura lieu les 9, 10 et 11 septembre ! Une idée de sortie culturelle gratuite !

La ville de Cergy et celle, limitrophe, de Pontoise réservent bien des surprises au niveau culturel ! Alors que l’exposition de Stéphanie Ledoux se termine le 10 septembre, le festival Cergy, Soit s’installe !

Une sortie ouverte à tous

Le festival Cergy, Soit! existe depuis 1998. Il rassemble plus de 40 000 spectateurs autour des arts de la rue et du cirque. L’évènement dure trois jours durant lesquels entre 40 et 50 compagnies professionnelles sont accueillies ! Au total, ce sont entre 100 et 150 représentations qui ont lieu en plein cœur du quartier Cergy Grand Centre.

Si ce festival est devenu peu à peu incontournable, ce n’est pas seulement pour sa programmation, pourtant riche et de qualité ! C’est aussi parce que ses organisateurs en ont fait un rendez-vous accessible à tous les publics. Chaque année, les spectateurs présents offrent un panorama de l’Île-de-France avec une diversité générationnelle, culturelle et sociale exceptionnelle.

Une programmation riche

Chaque année, le festival ouvre ses portes à différentes disciplines. Théâtre, cirque, marionnettes, danse, musique, etc. s’invitent à Cergy ! La ville devient alors lieu d’échanges, de confrontation (dans le bon sens du terme), du dialogue entre toutes ces formes artistiques.

Le public ne peut qu’être conquis par la diversité et la richesse des créations présentées durant ces journées. De plus, le festival invite à la fois des compagnies de renom, et sert de tremplin à de jeunes compagnies. Un programme interactif vous permettra de vous retrouver dans la ville et dans la multitude d’activités proposées.

Crédit photo : © Dominique Chauvin