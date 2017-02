Se lancer dans l’export

Se lancer dans l’export est au sommaire de ce numéro de Business Women. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour s’internationaliser ? Quelles sont les clés pour réussir dans l’export ? Quels sont les risques ?

Deux entrepreneures témoignent de leur expérience dans l’export.

Hannah Oiknine est co-fondatrice de Babbler, une start-up qui met en contact les journalistes potentiellement intéressés et les entreprises en fonction de leur activité. En simplifiant les relations presses, Babbler permet aux entreprises de créer, fédérer et engager différentes communautés de médias. Une part importante du chiffre d’affaires de Babbler se fait à l’international.

Déborah Lichentin est Directrice Marketing et Développement chez Câblerie Daumesnil, une entreprise indépendante spécialisée dans la vente de fils et câbles électriques aux grossistes. Son entreprise s’est vu décerner en 2010 le trophée Femmes Chefs d’Entreprises catégorie export, lors du congrès annuel de l’association « Les Femmes Chefs d’Entreprises »

Business Women est une émission pour favoriser l’entrepreneuriat au féminin. Des entrepreneures et des expertes viennent témoigner de leur parcours et donner des informations pratiques pour inciter les femmes à oser entreprendre et les aider dans la réussite de leur projet.