Salon SME Online les 9 et 10 mars 2017

La 2ème édition du salon virtuel pour les entrepreneurs, le Salon SME Online se tiendra les 9 et 10 mars 2017. Ce salon virtuel est une opportunité unique pour les indépendants, les créateurs et les dirigeants de start-up ou de TPE, où qu’ils soient en France, d’échanger facilement avec des experts, sans avoir à se déplacer.

Au programme du Salon SME Online :

– une cinquantaine d’exposants présentent, sur leurs stands virtuels, leurs solutions et répondent aux questions des internautes.

– des conférences, dont deux sur la création d’entreprise, des webinars sur le financement, le développement commercial, les réseaux sociaux et bien d’autres thèmes ; et enfin des conseils d’experts en VOD. Bref, tout ce qu’il faut aux entrepreneurs pour créer, gérer et développer leur activité.

Alors rendez-vous sur www.salonsme-online.com les 9 et 10 mars.

Et en plus c’est gratuit. Bonne visite et à bientôt pour un nouvel agenda de l’’entreprise.