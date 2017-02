Le salon: « S’expatrier, mode d’emploi »

Désormais, partir à l’étranger est monnaie courante. Pour ses études, pour son travail ou tout simplement pour un voyage culturel touristique, s’expatrier c’est avant tout une longue préparation psychologique et administrative.

Le 10 mars prochain, retrouvez la journée « S’expatrier, mode d’emploi », le salon qui vous permet de vous préparer pour partir à l’étranger !

Quelle scolarité choisir pour ses enfants ? Peut-on voter à l’étranger ? Le permis de conduire est-il valable à l’étranger ? Quelle prise en charge si on tombe malade ? Comment déclarer ses impôts ? Et la retraite dans tout ça ? Et une grossesse à l’étranger comment ça se passe ? Expatrié ou détaché, quelle est la différence ? Pourquoi anticiper son retour ?

Même si les questions sont nombreuses et parfois angoissantes, un ensemble d’experts est mis à votre disposition lors de cette journée afin de vous apporter toutes les réponses nécessaires.

Vous retrouverez toutes les informations complémentaires liées à ce salon sur le site dédié http://www.expatriermodedemploi.org/