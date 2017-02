Salon de coiffure et tabac

A Tronget, une commune de 914 habitants, située au centre du département de l’Allier, au coeur du bocage bourbonnais, à 1,6 km du Montet (échangeur Route Centre Europe Atlantique), 25 km de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Pays de vignoble) et à 30 km de Moulins, Préfecture (19 762 habitants), à 10 minutes de l’A71 (sortie Montmarault), il y a un fonds de commerce salon de coiffure et tabac à reprendre pour cause de retraite.

L’affaire est située au cœur de la commune, sur un axe passager, la RD 945, où le stationnement est aisé, à proximité des autres commerces du centre-bourg (supermarché, pharmacie, hôtel-restaurant…).

On trouve l’espace de vente de tabac (8 m²), le salon de coiffure (19 m²) et une réserve (12 m²).

Le salon est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il y a une maison individuelle T3 annexée avec garage, grenier, cour et jardin.

Prix de vente du fonds (matériel inclus) : 50 000 € à discuter.

Montant du loyer (activité + logement) : 260 € TTC/mois.