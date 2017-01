Salon de coiffure mixte * URGENT *

Dans le département de l’Ain, à Ambérieu en Bugey, il y a le fonds de commerce d’un salon de coiffure mixte à reprendre.

Le salon, d’une superficie totale d’environ 40 m², comprend 3 bacs et 5 coiffages, une réserve / buanderie avec un point d’eau et des toilettes.

Le matériel est complet pour l’activité et en parfait état.

Le salon est clair, fonctionnel et agréable, en parfait état, existant depuis plus de 50 ans.

Il conviendrait pour une première installation.

CA HT : 98.000 €.

Effectif : 2 (1 dirigeante et 1 salariée à temps partiel).

Loyer : 600 € par mois.

Prix de vente souhaité : 45.000 €