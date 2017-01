Reprendre une entreprise artisanale.

Il est souvent plus aisé de reprendre une entreprise que d’en créer une. Statistiquement, le taux de survie des entreprises reprises est supérieur à celui des entreprises créées. Pour vous aider à reprendre une entreprise, l’émission Label Entreprise vous propose le témoignage d’Antoine Michaut, qui a repris la société MGV Usinage à Choisy le Roy dans le Val de Marne et de Christophe Deniau, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne.

Pour ceux qui seraient intéressés par la reprise d’entreprise, sachez que les Chambres de Métiers et de l’Artisanat recensent l’ensemble des entreprises à reprendre sur le site BNOA et que notre site internet demain.fr propose également une sélection d’entreprises à reprendre

Label Entreprise est une émission hebdomadaire présentée par Jérôme Caltran, dont les buts sont de diffuser l’esprit d’entreprendre, donner la parole aux entrepreneurs et apporter des informations très pratiques pour créer et développer son activité.