Sortie: Rendez-vous au Festival CinÃ© Junior !

Sortie: Rendez-vous au Festival Ciné Junior !

Du 25 janvier au 7 février 2017, rendez-vous au Festival Ciné Junior ! Que vous soyez dans les Yvelines, le Val-de-Marne, en Seine et Marne, dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis, c’est plus de 45 salles de cinéma qui vous accueillent pendant près de 15 jours !

Créé en 1978, le festival Ciné Junior célèbre sa 27ème édition avec le soutien du Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la région Île-de-France et de la DRAC Île-de-France.

32 villes et 45 lieux pour le cinéma !

Face à la désertification des salles de cinéma de quartiers, l’association Cinéma Public a décidé de militer, depuis les années 1980, en faveur de l’ouverture à la culture cinématographique. L’association s’attache à promouvoir un service public de qualité en matière de diffusion et d’exploitation. Pour cela, Cinéma Public place l’action culturelle cinématographique au centre de son activité et valorise l’exploitation de films échappant aux règles du marché.

Sensibiliser les jeunes publics au 7e art est l’objectif premier du festival. Grâce aux cinémas partenaires et aux séances hors-les-murs, petits et grands sont invités à découvrir des films sélectionnés collectivement par les équipes des salles, les partenaires du festival et l’équipe organisatrice.

Ciné Junior est le festival de cinéma jeune public le plus important de France en termes de spectateurs, de séances et de lieux de diffusion. La majorité des salles de cinéma se trouvent dans 19 villes du Val-de-Marne, elles regroupent 22 salles et 10 médiathèques. Le reste de l’Ile-de-France rassemble 12 salles « hors les murs ». L’évènement a attiré près de 32 000 spectateurs l’année dernière en près de 450 séances pour la projection d’une centaine de films.

Plusieurs compétitions ont lieu durant la quinzaine du festival, avec notamment la compétition internationale des longs métrages et la compétition internationale des courts-métrages. Les organisateurs proposent des thématiques différentes dans leur sélection de films destinés aux très jeunes publics, aux collégiens et aux adolescents. Enfin, un programme hors compétition de classiques du cinéma vous sera également présenté.