Pressing blanchisserie

Dans le département de l’Ain, dans le Haut Bugey, au coeur d’une commune de plus de 3.500 habitants, il y a un fonds de commerce pressing blanchisserie, vente de vêtements professionnels, chaussures de sécurité et marquage à reprendre pour cause de retraite.

L’affaire a une superficie totale de 190 m² et comprend l’accueil, l’espace laverie, l’atelier, le stockage et le séchage. Il y a 2 entrée séparées.

Le loyer est de 927 € par mois.

Le matériel est complet pour l’activité, en très bon état, mobilier sur roulettes.

CA HT : 150.900 €.

Effectif : 2 (la dirigeante et 1 salarié à temps plein).

Prix de vente souhaité : 99.000 €.

Tournées dans les entreprises pour prendre et amener les vêtements de travail à nettoyer – Ventes aux professionnels à développer. Accompagnement à la reprise possible, à définir.

