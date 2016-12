Pressing blanchisserie

Dans le département de l’Ain, dans une ville dynamique et touristique de plus de 5.000 habitants, il y a un fonds de commerce pressing blanchisserie à reprendre.

Les locaux, d’une superficie totale d’environ 100 m², sont situés en plein centre, stationnement facile.

Equipement complet et aux normes (machine Aquaclean et séchoir IPSO).

Activité créée il y a plus de 15 ans. Pas de concurrence proche.

CA HT : 72.700 €. CA à développer.

Effectif : 1 (la dirigeante).

Prix de vente souhaité : 55.000 €.

Loyer : 1.020 € par mois.

