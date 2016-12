Pressing blanchisserie

Dans le département de l’Ain, en Pays de Gex, un fonds de commerce pressing blanchisserie est à reprendre pour cause de double activité.

L’affaire est située au coeur d’une zone commerciale en plein développement. Excellent emplacement, stationnement facile.

Enseigne sous contrat de franchise.

Le local d’une superficie totale de 100 m² comprend un espace accueil et l’atelier.

Le matériel est complet pour l’activité, récent et aux normes en vigueur.

Equipement complet et informatisé.

CA HT : 356.600 €. Chiffre d’affaires en progression.

Effectif : 6 (1 dirigeant et 5 salariés).

Prix de vente souhaité : 350.000 €

Loyer : 1.686 € par mois.

