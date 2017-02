La prÃ©paration du Festival OdyssÃ©es en Yvelines

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez la préparation du Festival Odyssées en Yvelines.

« Six Festivals en un ! »

Odyssées en Yvelines est un festival culturel qui réunit au programme six spectacles (jeunesse et tout public) qui créeront l’événement aux quatre coins des Yvelines pour pas moins de 200 représentations. Ces dernières contribueront à la programmation et accueilleront chacun en leur sein au moins une représentation pour pouvoir toucher un public qui n’a pas l’habitude de se rendre au théâtre habituellement. Cette volonté permet de toucher et de sensibiliser un maximum de personnes à l’univers théâtral. Du 15 janvier au 17 mars 2018, les créations seront jouées à l’occasion de la 11e biennale. Subventionné par le Conseil Départemental, le festival verra pour la première fois l’implication directe des 6 Territoires d’Action Départementale.

Pour obtenir de plus amples informations à propos du festival, rendez-vous sur https://www.yvelines.fr/.