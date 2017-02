PÃ´le Emploi sÃ©duit par Jobijoba et les Big Data!

Pôle Emploi séduit par Jobijoba et les Big Data!

Pôle emploi cherche toujours de nouvelles façons d’accompagner au mieux les demandeurs d’emploi jusqu’à l’aboutissement de leurs recherches. La quête d’un travail peut parfois s’avérer difficile, mais en s’associant avec d’autres structures, Pôle emploi la facilite !

Différents outils peuvent vous permettre d’accéder à des offres d’emploi de différentes structures. Par exemple, avec CoJob qui vous permet de chercher du travail à plusieurs, un programme sera très prochainement mis en place. Mais depuis quelques temps, Pôle emploi travaille également avec Jobijoba, pionnier du Big data appliqué à l’emploi !

Pôle emploi séduit par le concept Jobijoba

Jobijoba agrège des millions d’offres d’emploi depuis près de 10 ans. Cela a permis à la société de construire une image fidèle du marché de l’emploi en ligne. Son pôle Jobijoba Institute met à la disposition des collectivités des plateformes de mise en relation. Elles sont pilotées par la technologie et alimentées par les offres d’emploi Jobijoba. Cela permet de mieux répondre aux problématiques de rapprochement entre entreprises et candidats locaux.

Grâce à ces sites, les administrés peuvent trouver un emploi près de chez eux. Du côté des recruteurs, ils peuvent diffuser gratuitement leurs annonces. Quant aux acteurs de l’emploi : Pôle Emploi, Chambres de commerce, collectivités…, ils mutualisent ainsi les actions locales et assurent le partage d’information en matière d’emploi.

Jobijoba a d’ailleurs été sélectionné à l’issue d’un appel d’offres européen pour fournir à Pôle Emploi la technologie lui permettant de proposer sur son site les annonces d’opérateurs privés afin d’accroître la transparence du marché du travail ! L’un de ses services, un conseiller d’emploi virtuel pourrait bien soulager Pôle emploi lorsqu’il est en sous effectif. Grâce à un formulaire en ligne personnalisé, il élabore un bilan des compétences et suggère des possibilités de reconversion.

Jobijoba en bref

Fondé par un ingénieur en informatique et statistiques, Thomas Allaire, Jobijoba est un agrégateur qui resence actuellement 1 114 807 annonces trouvées sur 371 sites ! Mais loin de se contenter de seulement les récupérer, le site les actualise, les traite et les classe, grâce à la technologie du big data. Elle permet d’optimiser les recherches et de trouver les annonces les plus pertinentes en fonction de chacun !

En plus d’avoir séduit Pôle emploi, Jobijoba a également travaillé avec la mairie de la ville de Carmaux (81) avec trois objectifs : l’insertion professionnelle de proximité, la transition numérique et la recherche et le développement de l’innovation. Depuis 2010, la plateforme comprend également un outil de multidiffusion de CV en un clic sur toutes les CVthèques référencées ! Cela lui permet d’être compétitif aux côtés de plus gros sites d’annonces tels que Indeed par exemple.

En plus des offres d’emploi, Jobijoba met également à disposition de ses utilisateurs des offres de formation ! L’idéal pour acquérir de nouvelles compétences, changer ou évoluer sur un poste !