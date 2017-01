Le point sur les travaux de la RD30

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez les travaux de réaménagement de la RD30 mis en place entre Plaisir et Elancourt.

Un nouveau cadre de vie

Le projet de réaménagement et d’élargissement de la RD30 s’inscrit dans une réelle politique d’amélioration du quotidien des populations locales. En plus des transports en commun, le réseau routier représente un aspect fondamental dans la volonté d’optimisation de la qualité de vie des Yvelinois. Les projets d’opérations routières sont nombreux, avec par exemple, la voie nouvelle entre Sartrouville et Montesson ou encore la rénovation de la RD307 à St-Nom-la-Bretèche. L’aboutissement de ces différents projets est clairement de faciliter et de sécuriser les déplacements dans les Yvelines à travers une certaine modernisation des équipements routiers.

Un projet qui prend forme

Entamé en Janvier 2015, ce projet ambitieux d’un montant de 78,5 millions d’euros va voir le jour d’ici l’automne 2017. Concrètement les travaux s’étendent sur une distance de 3,8 km, de la RN 12 au giratoire de petit Saint-Cloud. Auparavant saturée, la RD30 sera désormais aménagée et dédoublée afin de fluidifier le trafic et de positionner les automobilistes dans les meilleures conditions possibles. C’est tout l’enjeu et la volonté de rajeunissement des réseaux du Département des Yvelines.