Pizza Ã  emporter

Pizza à emporter

En plein centre-ville de Montmorillon, une commune 7 000 habitants située dans la Vienne, il y a à reprendre un commerce de pizza à emporter.

L’exploitant souhaite vendre pour développer d’autres projets professionnels.

Le local a été refait à neuf en 2012 et une hotte sur mesure a été installée en 2015.

L’affaire est située sur la rue principale, en hyper proximité des commerces, des parkings,

des écoles… le stationnement est aisé et gratuit devant le local.

L’établissement a bonne réputation, il est ouvert tous les jours sauf le jeudi et le dimanche midi (donc possibilité d’augmenter le CA).

L’espace de vente fait 35 m² (6 tables – 18 places assises) et les réserves font plus de 60 m².

Prix de vente du fonds : 35 000 euros dont 7 000 euros de matériel (four, hotte, pétrin, caisse, frigo, armoire à boisson, laminoir, machine à café…).

Référence Transentreprise : 866H3130