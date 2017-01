PÃ¢tisserie – chocolaterie – salon de thÃ© – glaces

Pâtisserie – chocolaterie – salon de thé – glaces

Montluçon est une commune de 37 839 habitants située à l’ouest du département de l’Allier. C’est un pôle urbain, à 14 km de l’autoroute A71.

Un particulier vend pour cause de retraite, une pâtisserie – chocolaterie – salon de thé – glaces, en centre ville.

L’établissement se compose d’un magasin au rez-de-chaussée et d’un appartement situé sur deux étages au dessus du magasin et d’une arrière boutique.

Prix de vente du fonds : à voir avec le cédant.

Matériel vendu avec le fonds (complets et en état de fonctionnement).

Montant du loyer : 912,56€/mois.