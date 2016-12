Particulier-Employeur : nos experts vous expliquent !

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous au particulier-employeur dans l’emploi à domicile. Pour tout comprendre sur cette activité, focus sur l’emploi à domicile.

L’emploi à domicile en chiffres !

Actuellement, en France, l’emploi à domicile concerne près de 5 millions de Français. On dénombre 3,6 millions de « particuliers-employeurs » pour 1,6 million de salariés. Les expertes et invitées de « 360 Degrés » reviennent sur l’activité d’employeurs à domicile et vous donnent les conseils pour vous lancer dans cette branche du service à la personne.

Nos invitées vous expliquent la notion de particulier-employeur !

Véronique Revillod est secrétaire nationale à la CFDT, le syndicat français comptant plus de 860 000 adhérents. Ce syndicat opère dans tous les secteurs professionnels pour les petites et grandes entreprises.

Anne-Adelaïde Seguy est directrice de la communication à la FEPEM, la Fédération des Particuliers Employeurs de France. La FEPEM rassemble une grande diversité de métiers et de personnes salariées et bénévoles. Ces acteurs promotionnent le secteur de l’emploi à domicile entre particuliers. Depuis plus de 60 ans, la Fédération représente les particuliers-employeurs et structure l’emploi à domicile.

Anouly Amnat est responsable promotionnel d’IPERIA l’Institut qui propose depuis plus de 20 ans des offres de formation continue dans le secteur de l’emploi à domicile. L’Institut s’adapte aux besoins des salariés et des employeurs pour offrir des formations en adéquation avec les parcours professionnels. Cette année, 23 000 personnes ont bénéficié d’une formation IPERIA.

Nos trois invités font le point sur l’emploi à domicile et sur les particuliers-employeurs, ces personnes qui emploient à leur domicile des salariés pour répondre à leurs « besoins de vie ». Les besoins de vie se traduisent par des gardes d’enfants, des ménages ou encore du maintien à domicile. Aujourd’hui, le statut de particulier-employeur est régi par le code du travail et par 2 conventions collectives.

Alors, pour tout savoir sur cette activité et les enjeux qui l’entourent, regardez 360 Degrés sur Demain TV !