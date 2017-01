Orientation l’invité: Ecole Studio Mode

« Orientation l’Invité » est votre émission pour réussir votre orientation et répondre à toutes vos questions sur les études supérieures. Roch LOVISI décrypte pour vous l’Ecole Studio Mode à Paris et ses formations autour de la mode et du design.

Après le BAC, quelle formation choisir ? Dans quelle école ou université ? Comment s’y retrouver dans l’ensemble des offres de cursus ? «Orientation L’invité» vous ouvre aujourd’hui les portes de l’Ecole Studio Mode à Paris.

Une école jeune qui a tout d’une grande !

L’Ecole Studio Mode à Paris, créée 8 ans auparavant, se veut être une réelle fenêtre d’exposition, un véritable pôle artistique qui ouvre la porte sur le monde de la mode et du design. Elle propose une formation en deux temps, d’abord un Bachelor sur 3 ans puis une possibilité de Master en alternance, spécialité mode et luxe, d’une durée de 2 ans. N’oublions pas que le diplôme est certifié au niveau européen ! Studio Mode est une école qui forme à des métiers aussi bien artistique que technique en préparant les futurs stylistes, designers textile, contrôleurs qualité ou encore ingénieurs. La formation compte sur ses professeurs qui sont avant tout des experts en activité ou ayant pratiqués dans le monde de la mode et du design. Les débouchées sont donc multiples et permettent une insertion dans la vie professionnelle optimale.

Une école formatrice et ouverte !

Studio Mode joue la carte de la simplicité en proposant une formation professionnalisante au cours de laquelle se mélange cours théorique, cours pratique et stage en entreprise. L’objectif principal étant de développer des acquis et un savoir-faire important, non pas chez des étudiants, mais chez de futurs stylistes. D’ailleurs, au cours de ce cursus, les étudiants sont confrontés à divers projets avec la création d’un Portfolio, d’un book, ou même la mise en place d’un défilé annuel avec les créations. Studio Mode Paris accueille des étudiants bacheliers, motivés et créatifs, qui veulent se lancer dans le monde de la mode et du design. L’école est même accessible aux débutants en design !

Pour en savoir plus sur la formation, rendez-vous sur http://www.studiomode.fr/. Sinon, vous pouvez vous rendre directement à l’école pour assister aux journées portes ouvertes ou encore à des journées d’initiation.