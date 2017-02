Orientation l’invitÃ©: Les Cours Florent Musique

« Orientation l’Invité » est votre émission pour réussir votre orientation et répondre à toutes vos questions sur les études supérieures. Patrice Desphelippon décrypte pour vous la déclinaison Cours Florent Musique.

Après le BAC, quelle formation choisir ? Dans quelle école ou université ? Comment s’y retrouver dans l’ensemble des offres de cursus «Orientation L’invité» vous ouvre aujourd’hui les portes des Cours Florent Musique

La déclinaison d’une école déjà renommée !

On connaît tous les Cours Florent, une école de formation professionnelle d’acteur qui a une renommée trans-générationnelle. Pourtant, cette école propose de multiples formations, toujours en rapport avec le monde artistique. Elle se diversifie avec des formations autour du cinéma, des comédies musicales et plus récemment avec la musique. Au sein de ce cursus, les étudiants sont formés aux métiers d’auteur, compositeur et/ou interprète. En plus de cela, les cours proposent l’éventail complet des connaissances utiles pour un artiste. De la composition au management en passant par la promotion via les réseaux sociaux, les étudiants deviennent aussi polyvalents que possible. Le but est de transmettre un savoir-faire et de cultiver cette passion musicale. Pour ce faire, des enseignants – experts et pédagogues – toujours en activité dans leur domaine. Cette formation s’adresse à tout étudiant, puisque l’école recherche non pas des profils types mais des talents, des personnalités et/ou des projets. Si vous répondez à ces critères et que la musique fait partie intégrante de votre vie, alors l’école Cours Florent Musique est faite pour vous !

