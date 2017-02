Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Aujourd’hui, nous partons nous balader au Zoo de Vincennes.

Cette semaine, «On a testé pour vous» vous emmène en voyage, en pleine région parisienne ! Après la cryothérapie, nous partons nous réchauffer dans un contexte plus exotique.

Une escapade pour s’évader du quotidien !

Situé dans le 12e arrondissement, Porte Dorée, le zoo de Vincennes vous accueille pour vivre une réelle expérience en compagnie de plus de 1 000 animaux répartis sur 4,5 hectares. A travers une répartition par zones géographiques, vous pourrez réaliser un véritable tour du monde afin de découvrir les diverses espèces ainsi que des écosystèmes aussi variés que naturels. Des environnements protecteurs et des animaux en bonne santé sont des notions essentielles pour le Zoo de Vincennes qui n’attend plus que vous.

On a testé pour vous le Zoo de Vincennes, une aventure a partager seul ou avec vos proches.