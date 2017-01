On a testÃ© pour vous: Le simulateur de chute libre !

Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Aujourd’hui, nous partons prendre l’air avec iFLY.

Après une pause douceur en compagnie de nos amis les chats, «On a testé pour vous» part, une fois de plus, en quête de sensations fortes. Aujourd’hui nous découvrons la chute libre avec iFLY.

iFLY, une nouveauté sensationnelle !

Profitant de son exclusivité, iFly est la première soufflerie sportive présente dans Paris intra-muros. Encore peu répandu en France, le concept reste fort et attractif. Situé au sein du centre commercial et de loisirs flambant neuf « Vill’up » au parc de la Villette, iFly vous propose une simulation de saut en parachute. Adrénaline garantie dans ce tube en verre de 14 mètres qui nous propulse à pas moins de 250km/h ! Vous pourrez profiter de cette animation tous les jours de 10h à 1h du matin.

Une expérience hors du commun !

Pour débuter l’expérience, vous aurez recours à une courte formation accompagnée des consignes de sécurité par un moniteur agréé. Et oui, n’est pas voltigeur qui veut ! Par ailleurs, l’activité accueille les petits comme les grands, toujours accompagnés d’un professionnel, afin de faire profiter toute la famille en laissant des souvenirs remarquables.

Aux premiers abords, l’attraction est excitante et éveille la curiosité des passants. Mais en plus de cela, elle tient entièrement ses promesses en offrant de réelles sensations de chute libre en transmettant des émotions intenses. iFLY nous donne l’opportunité de réaliser un fantasme existentiel: celui de voler.

Alors, n’hésitez plus et prenez votre envol. Nous, on en redemande !