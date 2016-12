On a testÃ© pour vous le bar et la console avec le Reset Bar !

Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés pour vous. Aujourd’hui, nous partons boire un verre au Reset Bar.

C’est dans un lieu incontournable pour tous les « Gamers de Paris » et du monde entier que nous nous rendons aujourd’hui : le Reset bar. Après avoir dégusté de bonnes crêpes à l’effigie de Dark Vador, allons boire un verre en compagnie de Mario Kart ou Street Fighter.

Boire et jouer en même temps ? C’est possible !

Le Reset Bar est une nouvelle chaîne de bars où boire un verre tout en jouant aux jeux vidéo est devenu possible. Pour vous détendre seul ou entre amis, une trentaine de machines avec des jeux emblématiques des années 90 vous attendent au 17 rue du Cygne, à deux pas de Châtelet.

Retrouvez aussi plusieurs machines de « collection » exposées par Victor PBérez, le gérant du Reset Bar, il possède plus de 600 consoles et quelque 3 000 jeux. Que vous soyez né dans les années 90 ou un peu plus âgé, ce concept original vous rappellera votre jeunesse et vos débuts dans les jeux vidéo.

A noter que le concept du Reset Bar tend à se développer, alors si vous êtes intéressé par le principe et que vous souhaitez créer un bar atypique, le Reset Bar offre un service pour ouvrir une franchise. De quoi être accompagné dans l’ouverture d’une affaire avec une idée originale !