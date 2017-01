Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Aujourd’hui, nous partons essayer les Kangoo Jumps.

Cette semaine, «On a testé pour vous» se rend dans une salle de fitness à Vincennes pour découvrir un nouveau concept ! Après avoir enfilé les gants au Bar la Lucha libre, nous restons dans l’univers du sport avec Kangoo Jumps.

Une nouvelle façon de se dépenser !

Kangoo Jumps est une activité sportive avec des bottes à ressorts qui regroupe plusieurs exercices physiques. Le but est d’utiliser des chaussures pour rebondir et sauter comme un kangourou ! Kangoo Jumps offre donc une nouvelle dimension au sport en salle : le divertissement. On peut donc désormais pratiquer une activité sportive ludique qui couple dépense énergétique et plaisir. Grâce à cela, vous pourrez vous bâtir une silhouette de rêve à mélangeant renforcement musculaire, cardio et danse !

Un concept qui mise sur la sécurité !

Le concept de Kangoo Jumps permet aussi d’effectuer une activité sportive régulière tout en limitant les risques de blessures. Le ressort placé sous la chaussure permet de réduire de plus de 80% les impacts sur les articulations. D’autant que les chaussures maintiennent la cheville afin de réaliser les mouvements en toute sécurité. Dernier avantage de ces outils de travail, le poids apporté au pied et aux différents mouvements engendrent une dépense physique plus importante et donc des résultats plus rapidement.

On a testé pour vous le Kangoo Jumps, et même si c’est physique, il faut toujours savoir rebondir !