Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Cette fois-ci, nous partons au Futuroscope.

Après avoir bu des verres et joué à la console à Paris, nous embarquons pour le 4ème parc d’attraction préféré des français, situé près de Poitiers. Avec ses 1 665 000 d’entrées en 2015, le Futuroscope a connu une progression de 13.7% par rapport aux années précédentes. Le Futuroscope se classe derrière Disney, le Puy du Fou et le Parc Astérix.

Le Futuroscope, une vraie aventure !

Fort de ses nouvelles attractions comme « Danse avec les robots » qui vous embarque à bord d’un robot géant avec qui vous dansez sur le dancefloor au son de la playlist musicale choisie par le célèbre DJ Martin Solveig, le Futuroscope accueille petits et grands. Il se renouvelle chaque année pour partager sensations fortes et grands spectacles et vous faire vivre une expérience unique et incroyable.

Nos deux reporters, Marjorie et Camille, ont obtenu chacun un pass pour accéder à toutes les attractions sans passer par la case « file d’attente ». L’aventure peut commencer, bienvenue dans un monde inimaginable !

On a testé pour vous le Futuroscope et on adore !