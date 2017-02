On a testé pour vous: La cryothérapie

Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Aujourd’hui, nous partons tester la cryothérapie !

Cette semaine, «On a testé pour vous» reste dans le thème de cette période hivernale ! Après l’escalade, nous partons reposer nos muscles dans un centre de cryothérapie.

Les bienfaits de la thérapie par le froid !

Rendez-vous à Levallois au centre « Kryo » pour un baptême de la thérapie par le froid. Une pratique courante chez les sportifs mais encore floue pour le grand public. Inséré dans une cabine qui descend la température jusqu’à -170 degrés, vous rendrez service à votre peau, à vos muscles tout en bénéficiant d’un repos psychologique précieux. Une véritable thérapie originale et qui agit à plusieurs niveaux. Le processus reste court mais offre un réel bien-être pour les usagers.

On a testé pour vous un centre de cryothérapie et c’est pour le moins rafraîchissant.

Informations complémentaires : 27 bis rue Aristide Briand 92300 Levallois-Perret | 01 47 59 96 90