ON A TESTÃ‰ POUR VOUS : LE CENTRE D’ESCALADE

Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Aujourd’hui, nous partons grimper des murs d’escalade.

Cette semaine, «On a testé pour vous» se rend en haut de la montagne, ou presque ! Après le Kangoo Jumps, nous restons dans les pratiques sportives avec la salle d’escalade Murmur.

La salle d’escalade, comme à l’extérieur !

Située à Pantin, la salle d’escalade Murmur propose aux potentiels amateurs de sensations fortes 2400 m² de surface grimpable sur une hauteur allant jusqu’à 17m. On y trouve plusieurs niveaux pour que les novices comme les grimpeurs aguerris y trouvent leur compte. Cette salle d’escalade offre aussi le choix aux clients de réaliser des parcours sur des murs et/ou des blocs de 4 mètres de haut afin de varier les plaisirs. Le but étant de créer un réel univers complexe avec un maximum de variantes se rapprochant au mieux de l’escalade en extérieur.

La sécurité avant tout !

Les sensations sont importantes pour ce type d’exercice mais la sécurité l’est encore plus ! D’ailleurs, la salle d’escalade met toutes les choses en œuvre pour garantir la sécurité des clients. Ils fournissent baudriers et chaussures d’escalade, surveillent constamment les grimpeurs et préconisent de venir avec quelqu’un afin qu’il puisse contrôler et conseiller son partenaire. Le dernier conseil est la confiance en soi et la concentration pour maximiser les plaisirs.

On a testé pour vous la salle d’escalade et il faut rester concentré pour atteindre des sommets !