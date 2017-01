On a testÃ© pour vous : Le bar Ã  chat Ã  Paris !

Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Aujourd’hui, nous partons nous détendre, encore une fois, au Chat’Mallows Café.

« On a testé pour vous » aime vous faire découvrir des endroits insolites mais surtout des bars et restaurants. Après avoir joué aux jeux vidéo tout en sirotant une mousse, nous vous emmenons aujourd’hui découvrir un bar à chat.

Le bar à chat, un concept !

Les bars à chat se développent de plus en plus ces dernières années dans les pays occidentaux. A la base, l’idée provient des pays asiatiques, notamment de Chine et du Japon, où le principe de caresser un chat en buvant un verre est censé détendre. Il faut dire que dans ces deux pays, avoir un animal domestique est beaucoup moins commun qu’en France.

Des études scientifiques montrent également que caresser des chats réduirait le stress et de ce fait rallongerait la durée de vie.

Le Chat’Mallows Café à Paris !

Les bars à chat sont donc en plein essor et particulièrement en France. A Paris, 3 bars de ce type se sont ouverts ces dernières années. Aujourd’hui, nous nous rendons au Chat’Mallows Café situé dans le XVe arrondissement de Paris et proche de la Tour Montparnasse.

Le Chat’Mallows Café est un salon de thé où une quinzaine de chats vous accueillent pendant la dégustation de votre café ou de votre thé. Les chats jouissent d’une totale liberté car l’endroit a été pensé pour leur bien-être.

Néanmoins, vous devrez suivre quelques règles pour siroter votre boisson ou prendre votre en-cas. Une désinfection hydroalcoolique est obligatoire lors de votre entrée dans le bar. Il vous est demandé aussi de respecter les lieux en parlant doucement et de prendre soin des animaux en vous contentant de les caresser uniquement.

Alors, si l’idée vous caresse de visiter ce lieu atypique pour vous ressourcer en sirotant de délicieuses boissons et en savourant de bons petits plats, n’hésitez pas ! Nous avons testé et approuvé cette pause douceur et féline.