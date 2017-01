On a testé pour vous: Le bar à catch

Dans l’émission « On a testé pour vous », découvrez les bons plans, les endroits insolites et des activités ludiques qui sont testés et approuvés (ou pas) pour vous. Aujourd’hui, nous partons encaisser les coups (de tequilas).

Cette semaine, «On a testé pour vous» se rend dans un lieu atypique mêlant restauration, cocktails et combat de sumo ! Après avoir atteint le septième ciel avec iFLY, le bar La Lucha Libre nous emmène au tapis.

La Lucha Libre, Un bar chaleureux et convivial !

Situé dans le 5e arrondissement de Paris, le bar La Lucha Libre nous emmène directement au cœur de la culture mexicaine. On peut y déguster des tapas, des tequilas et même des cocktails exotiques. Au milieu d’une décoration excentrique et authentique retrouvez l’ambiance électrique des combats de catch professionnels. Le but est simple, se défouler tout en passant de bons moments avec vos proches ou vos collègues de travail.

Les open-ring, un concept novateur !

Pour renforcer cette idée de plaisir et de partage, La lucha Libre a eu une idée farfelue mais géniale. Proposer aux clients des combats de catch professionnels et des open-ring pour ceux qui veulent jouer aux appendis lutteurs. Quiconque peut s’inscrire pour défier l’adversaire de son choix ! Les catcheurs en herbe revêtent une tenue de sumo en mousse avec un casque et peuvent s’affronter sous l’œil attentif d’un coach expérimenté qui anime et arbitre les matchs. Mais dans ce bar, pas de place pour la compétition ! On est là pour s’amuser et se divertir !

On a testé pour vous un bar, La Lucha Libre, et il nous a mis une belle claque !