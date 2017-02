Les nouveaux enjeux de la téléassistance

360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous à la téléassistance avec les besoins, les innovations mais aussi les objectifs futurs. Nos trois invités et experts répondent à nos questions et vous donnent les clefs pour comprendre ce qu’est la téléassistance.

La téléassistance, un marché en pleine révolution !

Afin de comprendre les enjeux et les évolutions du secteur de la téléassistance, nous accueillons des professionnels du secteur. D’abord, Caroline Mouminoux, Responsable marketing du Groupe Legrand & Intervox, Hervé Meunier, Directeur Général de Filien ADMR et enfin Ian Revel, Responsable de Verklizan France. Avec l’explosion des outils numériques, la téléassistance rentre dans une nouvelle ère en utilisant des objets connectés de plus en plus perfectionnés. De réelles innovations qui amènent de nouveaux enjeux liés à la sécurité et à l’accompagnement des personnes à domicile. Nous découvrons donc un secteur en croissance avec des besoins fondamentaux qui corrèlent performances technologiques et bien-être humain.