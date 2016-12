MÃ©canique agricole

Mécanique agricole

Dans le département de l’Ain, proche de Mâcon, pour cause de retraite, un particulier cède ses actions d’une SAS de vente et réparation de matériel agricole, Agent de marque et Agent de concession.

L’entreprise est spécialisée dans l’achat et la revente de matériel roulant et d’accessoires d’occasion.

Les locaux d’une superficie totale de 680 m² sont sur 3.000 m² de terrain clos.

Matériel complet, en très bon état, entretenu et renouvelé.

Entreprise très bien gérée et structurée, créée il y a 30 ans.

Equipe jeune et polyvalente.

CA HT : 1.113.900 €. Chiffre d’affaires en progression.

Effectif : 5 (1 dirigeant, 1 assistante, 1 responsable d’atelier et 2 mécaniciens).

Prix de vente souhaité : 500.000 €

Loyer : 1.535 € par mois.

