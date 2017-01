Magasin bricolage quincaillerie et jardinage

A proximité d’Anduze et de Saint Jean du Gard, dans une commune de 1.200 habitants, il y a un commerce de détail de bricolage, quincaillerie, jardinage, alimentation animale, articles saisonniers (pêche / équipements campings, jeux rivière etc.) à reprendre pour raison de santé.

Autres produits et prestations : carte de pêche, dépôt et livraison gaz, affûtage tronçonneuse.

L’établissement existe depuis plus de 15 ans. C’est le seul commerce de ce type sur le canton.

Le magasin a une surface de de 110 m² avec un dépôt ouvert 100 m² et une réserve couverte de 12 m².

Clientèle composée essentiellement de particuliers (locaux, résidences secondaires, tourisme).

Potentiel de développement sur le volet motoculture et cycles (entretien / conseil et réparation).

Prix du fonds de commerce : 48000 €.

Valeur estimée du stock courant : 34 000 €.

Loyer (bail 3*6*9) : 640 € /mois.