L’indice entrepreneurial.

La relation entre les français et l’entrepreneuriat, voilà ce qu’évalue l’indice entrepreneurial. Dominique Restino, un homme qui ne manque pas de dynamisme entrepreneurial, Vice-Président de l’Agence France Entrepreneur, explique les intérêts de cet indice et Héloise Pierre co-fondatrice de Declic et des Trucs apporte son regard de jeune entrepreneure.

Inspiré de l’Indice entrepreneurial québécois, initié par la Fondation de l’entrepreneurship en 2009, cet outil est mis en place par l’Observatoire de l’AFE.

Il prend en compte deux types de mesures :

– la chaîne entrepreneuriale, c’est-à-dire l’appréhension de la part de Français concernés par l’entrepreneuriat : les « intentionnistes », les créateurs d’entreprises, les entrepreneurs et ceux qui ont vendu ou fermé leur entreprise ;

– la culture entrepreneuriale, c’est-à-dire la perception et la représentation, chez les Français, de l’entrepreneuriat, des compétences et qualités entrepreneuriales, de leur sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Un outil très appréciable

L’indice entrepreneurial constitue un outil très appréciable pour :

– connaître l’intensité de la dynamique entrepreneuriale et son évolution dans le temps,

– élaborer des plans destinés à favoriser la création d’entreprises en général et la création d’entreprises à potentiel en particulier,

– et, à terme, de mesurer l’impact des politiques publiques en faveur de la création et de la reprise d’entreprises.

