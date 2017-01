L’inauguration d’une maison intergénérationnelle

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Y24velinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez l’ouverture de la Maison Intergénérationnelle à Jouy-en-Josas.

Le vivre ensemble accessible à tous !

La Maison Intergénérationnelle construite à Jouy-en-Josas est un projet ambitieux mis en place par l’association Habitat et Humanisme et co-financé par le Conseil Départemental des Yvelines. Le but de projet est de créer un lieu de vie commun à des personnes issues de milieux sociaux et d’âge différents. En somme, cette maison s’adresse à toutes personnes en situation de difficulté familiale, financière ou de handicap afin de trouver un logement confortable et accessible plus facilement. Ce lieu de vivre-ensemble rassemble donc des individus d’horizon divers mais aussi des bénévoles qui veillent au bon fonctionnement et à l’animation de le Maison Intergénérationnelle de Jouy-en-Josas.

Pour obtenir de plus amples informations à propos de ce projet, les sites https://www.habitat-humanisme.org/projets/la-maison-intergenerationelle/ et https://www.yvelines.fr/ sont disponibles.