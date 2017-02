Les salons d’orientation

La période d’orientation est un moment clef dans la poursuite d’études pour les nouveaux bacheliers et étudiants en réorientation.

Digischool est une plateforme qui aide les jeunes à réussir leurs examens et leur orientation. En complément du site APB, des salons vous sont proposés pour découvrir mais aussi pour échanger et discuter avec des écoles et des professionnels expérimentés. Digischool s’engage à vous accompagner durant cette période d’orientation et ce dans toute la France.

Vous retrouverez prochainement : Le Salon APB à Lyon le samedi 11 Février 2017 au Sofitel Bellecour et également à Paris le samedi 25 Février 2017 à la salle Eurosites George V.

Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons de consulter le site https://24h.orientation.com/