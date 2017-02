L’enjeu numérique dans l’artisanat.

La transition numérique et la digitalisation des points de vente sont au sommaire de cette émission. Sujet certes déjà entendu, mais qui reste d’actualité tant le numérique et la digitalisation des points de ventes sont des enjeux cruciaux pour les entreprises en général et les artisans en particulier. En effet seules 13% des entreprises françaises proposent de la vente sur leur site internet.

Lancez-vous!

Pour vous accompagner dans vos premiers pas numériques, Label entreprise a le plaisir d’accueillir :

–Catherine Jaccoud potière à Ploumoguer dans le Finistère, présente sur internet et les médias sociaux

-Hélène Colin, de la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère, dont la mission est d’aider TPE et PME à mettre en place des outils numériques.

Et n’oubliez pas que votre dynamisme numérique est le moyen de maintenir votre activité, voire de développer votre chiffre d’affaire.

