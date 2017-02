Le Coworking : une alternative pour les entrepreneurs et travailleurs indÃ©pendants

Le Coworking : une alternative pour les entrepreneurs et travailleurs indépendants

Selon Wikipedia, le coworking est une manière pour les travailleurs indépendants « de ne pas rester isolés chez eux et de pouvoir trouver, dans un lieu et à travers son réseau, un espace de socialisation propre à l’entreprise. » Les espaces de coworking sont des espaces de travail partagés, lieux créatif entre travail et convivialité. Les entrepreneurs et les travailleurs indépendants aprécient cette forme de travail pour des raisons d’économie, de flexibilité, mais aussi d’environnement créatif et en réseau.

Un nouvel espace de coworking à Paris

Les espaces de coworking s’adressent particulièrement aux travailleurs indépendants, ou structures naissantes aux compétences complémentaires (développeurs, designers, blogueurs, graphistes, informaticiens, architectes, paysagistes, journalistes, entrepreneurs etc.)

Lawomatic coworking Paris est un espace de coworking qui accueille des travailleurs indépendants dans un quartier bouillonant de créativité et d’activité. Il accueille des architectes, urbanistes, paysagistes, designer textile, développeurs informatiques, graphistes, journalistes et artistes.

L’espace propose pour un paiement mensuel :

* Mise à disposition d’un bureau avec le mobilier les rangements et le fauteuil

* Internet haut débit + réseau

* Salle de réunion mutualisée avec vidéo-projecteur

* Électricité et chauffage

* Ménage hebdomadaire

* Bâtiment sécurisé avec alarme

* Accès 24/24

* Petite cafétaria/kitchenette

Le tout dans un quartier cosmopolite et très agréable, à proximité de la place Sainte-Marthe (10e arrondissement) !

Le contrat est une prestation de service, pas un bail ce qui est très souple pour un travailleur indépendant.

Cette nouvelle alternative de lieu de travail s’inscrit dans une tendance de fond où « le travail se fait en réseau par une agrégation ponctuelle de compétences se formant et se reformant selon les projets, plus rapide et flexible que les structures très hiérarchisées des entreprises. Le réseau remplaçant potentiellement l’entreprise. » (Wikipedia).

