Avant j’aimais pas la politique rencontre avec Jean-Marie Le Pen

De la politique autrement ! Sur la chaîne « Demain », nous vous proposons une rencontre avec ces hommes et ces femmes engagés dans la vie politique de notre pays. Cette semaine, c’est Jean-Marie Le Pen que nous recevons au Café français à Bastille.

La dernière émission avait accueilli Elisabeth Guigou. Aujourd’hui, Jean-Marie Le Pen est l’invité d’« Avant, j’aimais pas la politique », en partenariat avec FDM, une émission présentée par François Durpaire.

Retour sur sa vocation politique !

Lors de cette interview, Jean-Marie Le Pen, Fondateur et Président d’honneur du Front national, révèle les origines de son engouement politique et de sa vision de la société. Dans un contexte de seconde guerre mondiale puis avec la guerre d’Algérie, le politicien encore adolescent a développé un instinct patriote à toute épreuve. Fidèle à cette lignée et sa vocation politique, Jean-Marie Le Pen revient sur son parcours et ses erreurs avant de dresser un bilan actuel de son parti sous la présidence de sa fille Marine Le Pen. Renonçant désormais à toute implication politique officielle, il n’approuve pas toujours le chemin emprunté par un Front National qu’il énonce comme « dé-diabolisé ».

L’engagement politique de Jean-Marie Le Pen, son parcours et sa vision de la politique actuelle, c’est dans « Avant j’aimais pas la politique » sur Demain TV !