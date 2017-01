Avant j’aimais pas la politique reçoit Elisabeth Guigou

De la politique autrement ! Sur la chaîne « Demain », nous vous proposons une rencontre avec ces hommes et ces femmes engagés dans la vie politique de notre pays. Cette semaine, c’est Elisabeth Guigou que nous recevons au Café français à Bastille.

La dernière émission avait accueilli Olivier Besancenot. Aujourd’hui, Elisabeth Guigou est l’invité d’« Avant, j’aimais pas la politique », en partenariat avec FDM, une émission présentée par François Durpaire.

Un parcours formateur atypique !

Au cours de l’échange, Elisabeth Guigou expose ses racines et les débuts de son intérêt pour la politique. C’est dans un contexte de décolonisation, plus précisément avec la guerre d’Algérie, que cette femme d’engagement à pris position en cherchant d’abord à comprendre le monde qui l’entoure. Lucide et curieuse, Elisabeth Guigou a bâti sa conscience politique puis sa carrière autour de cette formation atypique et de ses relations.

L’Union Européenne, une priorité !

« Avant j’aimais la politique » revient également sur l’attachement européen d’Elisabeth Guigou qui valorise et met en avant les bienfaits d’une union interétatique, notamment pour des sujets complexes et extérieurs. Notre invité appuie sur le fait qu’un pays seul ne peut pas prendre des décisions isolées, notamment pour des thématiques telles que le réchauffement climatique ou l’immigration. Initialement optimiste, Elisabeth Guigou nous fait pourtant part de son inquiétude vis-à-vis des relations internationales de la France et des enjeux corrélés.

L’engagement politique d’Elisabeth Guigou, son parcours et sa vision de la politique actuelle, c’est dans « Avant j’aimais pas la politique » sur Demain TV !