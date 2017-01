Innoprotéa France: à la recherche d’un financement pour développer sa R&D

Créée en 2015, Innoprptéa développe une nouvelle source alimentaire au service du développement durable, à travers la création d’un Produit Alimentaire Intermédiaire (PAI ou ingrédient) à base d’insecte. Ce PAI se présente sous forme de farine hyper protéinée, issus de son élevage nantais de vers de farine. Son produit est 100% traçable et 100% biologique. Ses qualités sont d’ordres nutritionnels, techniques, et environnementaux.

Son ambition est de répondre au marché de l’approvisionnement en protéines pour l’alimentation humaine. Ce marché, déjà très en tension, le sera de plus en plus du fait de la croissance de la population et de l’accroissement de la demande. En se positionnant comme un des leaders de cette nouvelle filière « Insectes » pour le Food (Alimentation humaine), Innoprotéa France répond aux enjeux alimentaires fondamentaux contemporains. Son segment de marché est la nutrition sportive et santé via une commercialisation en BtoB.

Un développement en deux phases:

Le développement de la société s’articule autour de deux phases.

1 – Une phase de R&D (jusqu’à mi 2018) qui nécessite une première levée de fonds pour :

 La mise au point technique de son PAI.

 L’étude de la solution industrielle d’élevage.

 Le développement de son réseau commercial (avec une dimension à l’export).

2 – Une phase d’industrialisation (à suivre) qui nécessite une seconde levée de fond.

La plateforme nantaise de financement participatif « mynewstartup.com» travaille en collaboration avec Innoprotéa France pour réaliser ce premier financement sous forme d’entrée au capital.

350 000 € pour permettre les de sa R&D

La société souhaite lever, sur ce premier tour, 350 000 € pour permettre le financement de sa R&D avant l’industrialisation de son produit. Si vous êtes, comme l’équipe d’innoprotéa France, convaincus de l’intérêt de l’insecte comme nouvelle ressource dans la chaine alimentaire, vous pouvez rejoindre la société en investissant sur l’avenir. www.mynewstartup.com/innoprotea-france Ce lien vous permettra de prendre connaissance du projet et des enjeux de cette innovation. Vous pourrez également interroger Thomas Derosnes, fondateur de mynewstartup.com sur les modalités d’entrée au capital ou pour toutes autres précisions concernant le mécanisme d’investissement. Atlanpole soutient ce projet depuis le 10 septembre 2015 et l’entreprise est lauréate 2016 du Réseau Entreprendre Atlantique.

Pascal Aurouet, co-fondateur d’Innoprotéa France a expliqué en détail dans Label Entreprise l’activité d’Innoprotéa France et l’enjeu de développer l’élevage de vers en France.